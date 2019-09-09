Франция хочет вести с Россией откровенный диалог
08:38 09.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция рассчитывает вести откровенный и требовательный диалог с Россией по основным геостратегическим вызовам. Об этом в преддверии московских переговоров глав дипломатических и военных ведомств двух стран заявила в интервью ТАСС министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.
Как подчеркнула глава оборонного ведомства, в Москве вместе с российскими коллегами "будет вестись поиск путей углубления двусторонних отношений, в соответствии с пожеланиями президентов по итогам встречи на юго-востоке Франции, в Брегансоне".
"Существует множество геостратегических вызовов, по которым у Франции и России есть общие интересы, - отметила она. - Конечно, мы не по всем вопросам согласны друг с другом, но это как раз и побуждает к укреплению диалога. По всем этим темам мы хотим вести откровенный и требовательный диалог, проявляя открытость и выдвигая также наши условия".
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