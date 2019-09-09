Памфилова была бы готова накормить напавшего на нее мигранта
08:50 09.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава ЦИК Элла Памфилова была бы готова накормить и предложить работу напавшему на ее дом человеку, если бы он об этом попросил. Об этом она заявила в воскресенье в эфире Первого канала.
"Если бы человек просто пришел бы, когда я была дома, позвонил, постучался в дверь, если он просто был такой голодный... Ну уж человека-то накормить вообще проблем нет. Более того, может, работу какую-нибудь предложила, может что-то где-то подмел бы, еще б заработал там пару рублей на хлеб, если это действительно так", - сказала Памфилова.
Нападение на дом главы ЦИК в подмосковной Истре было совершено в ночь на пятницу. В субботу полиция задержала подозреваемого, которым оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения. По информации телеканала РЕН ТВ, задержанный был обманут работодателем, не имел постоянного места жительства и жил в лесу. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что задержанный не отрицает свою причастность к этому деянию. Основная версия нападения - попытка ограбления.
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