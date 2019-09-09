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НОВОСТИ

В Москве сегодня до плюс 25 и почти полный штиль

09:00 09.09.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Переменная облачность без осадков и до 25 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 9 сентября. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области, сегодня - 9 сентября - при переменной облачности и практически полном штиле воздух в Москве прогреется до 23-25 градусов тепла, в Подмосковье - до 20-25 градусов. Осадков не ожидается», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что сохранится солнечная погода с комфортными условиями температурно-влажностного и кислородного режима.

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