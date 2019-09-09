Индия может создать базу на Луне

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия через 10 лет может создать на поверхности Луны постоянную базу, которая будет заниматься добычей гелия-3. Об этом сообщил журналистам бывший глава индийско-российской компании BrahMos Aerospace, которая выпускает сверхзвуковые крылатые ракеты "Брамос", Сиватхану Пиллаи.

"Индия может создать производство на Луне для разработки огромных запасов ценного сырья - гелия-3 - и доставки его на Землю. Гелий-3 будет новым энергоносителем будущего", - цитирует в понедельник Пиллаи журнал "Аутлук". "В области космических исследований мы - одна из четырех стран мира, которые полностью овладели такими технологиями", - добавил Пиллаи.

Он отметил, что интерес к созданию базы на Луне в настоящее время демонстрируют США, Россия и Китай. "И Индия, конечно, тоже проследует [в этом направлении]", - сказал эксперт.