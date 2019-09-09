Агентство Fitch улучшило рейтинг Украины

11:00 Источник: РОСБАЛТ

Международное агентство Fitch Ratings улучшило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах до «B» с «B-», передает "Росбалт".

Эксперты рейтингового агентства отмечают, что Украина улучшила макроэкономическую стабильность, уменьшила госзадолженность, а также внутреннюю политическую неопределенность.

Ожидается, что к концу текущего года госдолг Украины снизится до 47,9% ВВП.



