Еврокомиссия: Переговоры по газу между Россией, Украиной и ЕС пройдут 19 сентября
11:35 09.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трехсторонняя встреча по газу в формате Россия-ЕС-Украина на уровне министров энергетики пройдет 19 сентября. Об этом корр. ТАСС сообщила в понедельник представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.
"Да, я могу подтвердить [проведение переговоров 19 сентября], - сказала она. - Вице-председатель [ЕК по Энергосоюзу Марош] Шефчович скоро сообщит об этом в своем Twitter.
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