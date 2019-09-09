Еврокомиссия: Переговоры по газу между Россией, Украиной и ЕС пройдут 19 сентября

11:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трехсторонняя встреча по газу в формате Россия-ЕС-Украина на уровне министров энергетики пройдет 19 сентября. Об этом корр. ТАСС сообщила в понедельник представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

"Да, я могу подтвердить [проведение переговоров 19 сентября], - сказала она. - Вице-председатель [ЕК по Энергосоюзу Марош] Шефчович скоро сообщит об этом в своем Twitter.