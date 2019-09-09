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НОВОСТИ

Помощник Зеленского рассказал, в каком тоне шли переговоры с Путиным

12:40 09.09.2019 Источник: REGNUM

Телефонные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского проходили спокойно, без повышения тона. Об этом помощник украинского лидера Андрей Ермак заявил в интервью «Украинской правде», передает ИА REGNUM.

«Это был равный разговор двух президентов», — сказал он.

Помощник украинского лидера рассказал, что Зеленский умеет вести переговоры таким образом, что его собеседники всегда вежливы.


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