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В онкоцентре им. Блохина опровергли информацию о массовых увольнениях

13:00 09.09.2019 Источник: РОСБАЛТ

Массовых увольнений в Научно-исследовательском институте детской онкологии и гематологии нет. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе центра, передает "Росбалт".

В центре отметили, что в НИИ внедряются новые протоколы и мировые стандарты, а также повышается квалификация сотрудников. 

В конце августа СМИ сообщали о массовом увольнении врачей из Центра онкологии им. Н. Блохина после смены руководства в НИИ детской онкологии и гематологии. Тогда же в центре опровергли эту информацию, пояснив, что проходит плановое сокращение вакантных ставок.



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