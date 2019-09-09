Поддержанные ЕР кандидаты заняли 25 из 45 мест в Мосгордуме
12:57 09.09.2019
Московская избирательная комиссия (МГИК) подсчитала протоколы, заполненных по результатам выборов в Мосгордуму, состоявшихся 8 сентября. Как заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, в 26 округах из 45 победили самовыдвиженцы, при этом 25 мандатов добыли кандидаты, которых поддержала «Единая Россия». У КПРФ – 13 победителей, у «Яблока» (партия поддерживала еще одного победившего самовыдвиженца) и «Справедливой России» по три, представители ЛДПР не смогли победить ни на одном участке.
Предварительные итоги голосования уже прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший выборы «пожалуй, самыми эмоциональными и конкурентными». «Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту», - сказал градоначальник.
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