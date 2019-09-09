Цена на российский газ для Молдавии будет снижена с 1 октября

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил о достигнутых со своим российским коллегой Владимиром Путиным договоренностях о снижении цены на поставляемый в республику газ на 10-15 долларов за 1 тыс. куб. м. Об этом глава республики сообщил на пресс-конференции в понедельник.

"Мы договорились, что с 1 октября скидка будет 10-15 долларов", - сказал Додон, отметив, что сегодня республика приобретает у "Газпрома" голубое топливо по 235 долларов за 1 тыс. куб. м.

По его словам, снижение цены позволит избежать запланированного на этот год повышения тарифов на газ для внутренних потребителей. "Мы согласовали механизм, который позволит не повышать тарифы на газ в этом году, а в следующем возможно даже снижение", - сообщил Додон.

Он объяснил, что предыдущее правительство необоснованно снизило тарифы к парламентским выборам этого года. "Демпартия снизила тариф до 178 долларов, тогда как реальная цена - 235 долларов. Эту разницу надо было чем-то покрывать", - отметил президент.

Додон проинформировал также, что с 1 января 2020 года скидка на российский газ может составить 45-50 долларов, а с 1 апреля - 70 долларов за 1 тыс. куб. м .