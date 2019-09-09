Песков рассказал, почему Путин не приехал в аэропорт встречать участников обмена
13:45 09.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин прошел свою часть пути для того, чтобы состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, их встреча в аэропорту - не прерогатива главы государства. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему Путин, в отличие от президента Украины Владимира Зеленского, не прибыл в аэропорт встречать участников обмена.
"В целом это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошел, чтобы этот обмен смог состояться. И это является главным, а не приезд или не приезд в аэропорт", - сказал он.
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