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Песков рассказал, почему Путин не приехал в аэропорт встречать участников обмена

13:45 09.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин прошел свою часть пути для того, чтобы состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, их встреча в аэропорту - не прерогатива главы государства. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему Путин, в отличие от президента Украины Владимира Зеленского, не прибыл в аэропорт встречать участников обмена.

"В целом это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошел, чтобы этот обмен смог состояться. И это является главным, а не приезд или не приезд в аэропорт", - сказал он.

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