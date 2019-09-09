Белоруссия хочет обязать поставщика забирать "грязную" нефть

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия после ситуации с "грязной нефтью" будет настаивать на внесении в договоры с РФ пункта об обязательствах поставщика забрать некондиционную нефть. Об этом сообщил генеральный директор ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олег Борисенко в интервью журналу "Нефтехимия".

"Раньше мы не могли представить ситуацию, что придется возвращать нефть в Российскую Федерацию. Теперь понимаем: это возможно. И чтобы второй раз не садиться за стол переговоров и на протяжении нескольких месяцев не обсуждать, казалось бы, очевидное решение - имею в виду возврат сырья, мы будем настаивать на внесении в договор пункта об обязательствах поставщика забрать некондиционную нефть и оплатить все затраты по ее транспортировке", - сказал он.