Дом Скрипаля выставлен на продажу
15:17 09.09.2019 Источник: РОСБАЛТ
В британском Солсбери на продажу выставили дом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, передает "Росбалт". Daily Mail пишет, что здание обеззараживали и восстанавливали в течение полутора лет. Теперь его нужно лишь обновить изнутри.
Власти стараются предотвратить превращение дома Скрипаля в туристическую достопримечательность.
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