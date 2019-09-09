Дом Скрипаля выставлен на продажу

15:17 Источник: РОСБАЛТ

В британском Солсбери на продажу выставили дом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, передает "Росбалт". Daily Mail пишет, что здание обеззараживали и восстанавливали в течение полутора лет. Теперь его нужно лишь обновить изнутри.

Власти стараются предотвратить превращение дома Скрипаля в туристическую достопримечательность.



