Лавров: Россия отметила позитивные заявления Зеленского о разведении сил в Донбассе

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва приветствует готовность Киева к разведению сил и средств по линии соприкосновения сторон в Донбассе. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны РФ и Франции в формате "2+2".

"Мы отметили с российской стороны весьма и весьма позитивные заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что он заинтересован в решении через работу нормандского формата и Контактной группы вопроса о разведении сил и средств на линии соприкосновения, начиная с тех регионов, которые были согласованы еще три года назад лидерами нормандского формата, а затем и на всем протяжении этой линии соприкосновения", - отметил он.