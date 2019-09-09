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СК попросил об аресте обвиняемого в нападении на Панфилову

16:05 09.09.2019 Источник: Интерфакс

Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство Следственного комитета об аресте обвиняемого в нападении на главу Центризбиркома Эллу Памфилову.

"В суд поступило ходатайство следователя о заключении под стражу Бахыта Ажигуловича Карабалаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.162 УК РФ", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Как сообщается, следствие просит арестовать обвиняемого до 6 ноября. Ему вменяют разбой с незаконным проникновением в жилище. В случае доказанной вины обвиняемому грозит тюремный срок от 7 до 12 лет и штраф до 1 млн руб.

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