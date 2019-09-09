СК попросил об аресте обвиняемого в нападении на Панфилову
16:05 09.09.2019 Источник: Интерфакс
Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство Следственного комитета об аресте обвиняемого в нападении на главу Центризбиркома Эллу Памфилову.
"В суд поступило ходатайство следователя о заключении под стражу Бахыта Ажигуловича Карабалаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.162 УК РФ", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Как сообщается, следствие просит арестовать обвиняемого до 6 ноября. Ему вменяют разбой с незаконным проникновением в жилище. В случае доказанной вины обвиняемому грозит тюремный срок от 7 до 12 лет и штраф до 1 млн руб.
НОВОСТИ
- 15:45 09.09.2019
- Лавров: Россия отметила позитивные заявления Зеленского о разведении сил в Донбассе
- 15:17 09.09.2019
- Дом Скрипаля выставлен на продажу
- 14:30 09.09.2019
- Центробанк резко понизил курсы доллара и евро
- 14:10 09.09.2019
- Белоруссия хочет обязать поставщика забирать "грязную" нефть
- 13:45 09.09.2019
- Песков рассказал, почему Путин не приехал в аэропорт встречать участников обмена
- 13:30 09.09.2019
- Цена на российский газ для Молдавии будет снижена с 1 октября
- 13:10 09.09.2019
- Стало известно, когда Зеленский полетит в США на встречу с Трампом
- 13:00 09.09.2019
- В онкоцентре им. Блохина опровергли информацию о массовых увольнениях
- 12:57 09.09.2019
- Поддержанные ЕР кандидаты заняли 25 из 45 мест в Мосгордуме
- 12:40 09.09.2019
- Помощник Зеленского рассказал, в каком тоне шли переговоры с Путиным
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать