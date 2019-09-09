Главный внештатный нарколог Минздрава РФ недоволен отечественным пивом
16:40 09.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отечественное пиво не соответствует высоким стандартам качества, поэтому меры, направленные на увеличение числа потребителей напитка, в том числе его продажа на стадионах, могут оказать пагубное влияние на здоровье населения. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
"Мы выступали с инициативой, и не раз, чтобы пиво было качественным. Пока пиво в стране могут делать из сахара и дрожжей, то мы в любом случае будем против подобного пива или, точнее, напитка, который называется пивом", - сказал Брюн.
По его словам, пиво как напиток имеет тысячелетнюю историю, но не всякий продукт может им называться.
"Пиво никогда особо вреда не приносило, все человечество выросло на пиве. <...> Оно должно быть сделано по стандартам серьезным. Пока не будут писать на бутылке, что это пиво изготовлено по мировым стандартам, пиво пить в России нельзя. Будут пить брагу со всеми вытекающими последствиями", - пояснил Брюн.
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