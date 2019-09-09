США изучают возможность введения санкций против Турции за покупку С-400
17:15 09.09.2019 Источник: Интерфакс
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон продолжает изучение возможности введения санкций в отношении Турции за приобретения российских ЗРС С-400, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.
"Мы рассматриваем это (возможность введения санкций - ИФ)", - сказал он и отметил, что не будет делать комментариев относительно конкретных решений.
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