США изучают возможность введения санкций против Турции за покупку С-400

17:15 Источник: Интерфакс

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон продолжает изучение возможности введения санкций в отношении Турции за приобретения российских ЗРС С-400, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.

"Мы рассматриваем это (возможность введения санкций - ИФ)", - сказал он и отметил, что не будет делать комментариев относительно конкретных решений.



