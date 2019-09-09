Новость о вспышке пневмонии в столичном роддоме №4 оказалась ложной

17:14

Сообщения о вспышке пневмонии в роддоме №4 при Городской клинической больнице (ГКБ) им. В.Виноградова не подтвердились, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора по результатам проведенного расследования.«Ни одной вспышки инфекций среди новорожденных, связанной с оказанием медицинской помощи, в текущем году в роддоме не было, - сообщают представители департамента. - По результатам эпидемиологического расследования выявлено, что у девочки при рождении установлен диагноз «врожденная пневмония», а у мамы весь период беременности он протекал с многочисленными осложнениями, что подтверждается данными клинических исследований. По итогам лабораторно-инструментальных исследований с отбором проб, а также обследования персонала, инфекция не выявлена».Ранее информацию о вспышке внутриутробной пневмонии опровергли и представители департамента здравоохранения Москвы.