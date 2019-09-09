Закон об отсрочке Brexit вступил в силу

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закон об отсрочке Brexit, принятый британским парламентом на прошлой неделе, вступил в силу в понедельник, получив королевскую санкцию Елизаветы II. Об этом сообщил в прямом эфире британский телеканал Sky News.

Новый закон призван не допустить так называемого жесткого Brexit, который грозит британской экономике долгосрочными негативными последствиями. Закон обязывает правительство премьер-министра Бориса Джонсона просить ЕС об отсрочке Brexit на 3 месяца (до 31 января 2020 года), если Лондон и Брюссель не достигнут сделки об условиях будущего сотрудничества к 19 октября. При этом Джонсон по- прежнему заявляет о том, что не будет просить у Евросоюза об отсрочках и намерен добиться выхода страны из состава Евросоюза не позднее 31 октября.



