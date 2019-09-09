Генпрокурор Украины пообещал в скором времени "изысканные "посадки"
18:45 09.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, сменивший на этом посту Юрия Луценко, обещает, что в стране в скором времени будут резонансные "посадки" топ-чиновников. Об этом он сказал журналистам в понедельник.
"Изысканные "посадки" - уже в скором времени. Мы с коллегами из правоохранительных органов отрабатываем несколько важных кейсов", - сказал прокурор.
По его словам, в ближайшее время дела будут переданы в суд либо "по крайней мере, будут серьезные процессуальные сдвиги: предъявления подозрений или процессуальные действия, в частности, обыски, наложение ареста". При этом Рябошапка не стал раскрывать какие-либо подробности по делам.
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