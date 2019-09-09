Спецпредставитель президента РФ: Америка распространяет визовую войну на ООН

19:00

Россия может поставить вопрос о переносе из штаб-квартиры ООН в США важных международных переговоров из-за проводимой Вашингтоном визовой войны. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских, выступая на заседании рабочей группы ООН открытого состава по информационной безопасности.

"США, по факту, цензурируют состав наших переговорных команд, а визовую войну распространяют на ООН, - сказал он. - Если такая практика будет продолжаться, то Россия, как и другие страны-единомышленники, будет ставить вопрос, чтобы в начале как минимум перенести из США все сколько-либо значимые международные переговоры, включая, естественно, группу открытого состава и группу правительственных экспертов".