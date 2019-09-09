0
0
0
НОВОСТИ

Спецпредставитель президента РФ: Америка распространяет визовую войну на ООН

19:00 09.09.2019

Россия может поставить вопрос о переносе из штаб-квартиры ООН в США важных международных переговоров из-за проводимой Вашингтоном визовой войны. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских, выступая на заседании рабочей группы ООН открытого состава по информационной безопасности.

"США, по факту, цензурируют состав наших переговорных команд, а визовую войну распространяют на ООН, - сказал он. - Если такая практика будет продолжаться, то Россия, как и другие страны-единомышленники, будет ставить вопрос, чтобы в начале как минимум перенести из США все сколько-либо значимые международные переговоры, включая, естественно, группу открытого состава и группу правительственных экспертов".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:45 09.09.2019
Генпрокурор Украины пообещал в скором времени "изысканные "посадки"
0
110
18:20 09.09.2019
Королева Елизавета II подписала закон об отсрочке "брекзита" во избежании "жесткого" выхода
0
135
18:05 09.09.2019
"Талибан" назвал условие прекращения нападений на военных США
0
160
17:45 09.09.2019
Закон об отсрочке Brexit вступил в силу
0
149
17:15 09.09.2019
США изучают возможность введения санкций против Турции за покупку С-400
0
197
17:14 09.09.2019
Новость о вспышке пневмонии в столичном роддоме №4 оказалась ложной
0
189
16:40 09.09.2019
Главный внештатный нарколог Минздрава РФ недоволен отечественным пивом
0
238
16:05 09.09.2019
СК попросил об аресте обвиняемого в нападении на Панфилову
0
242
15:45 09.09.2019
Лавров: Россия отметила позитивные заявления Зеленского о разведении сил в Донбассе
0
260
15:17 09.09.2019
Дом Скрипаля выставлен на продажу
0
271

Возврат к списку