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Глава МИД России в октябре отправится в Ирак

20:20 09.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ирак планируется в октябре. Об этом сообщил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на приеме по случаю 75-летия установления российско-иракских дипломатических отношений.

"На октябрь запланирован визит в Ирак главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова", - сказал он.

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