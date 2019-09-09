Глава МИД России в октябре отправится в Ирак

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ирак планируется в октябре. Об этом сообщил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на приеме по случаю 75-летия установления российско-иракских дипломатических отношений.

"На октябрь запланирован визит в Ирак главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова", - сказал он.