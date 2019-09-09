Британская палата общин предприняла попытку уличить премьер-министра в обмане по поводу "брекзита"

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палата общин обязала британский кабмин 11 сентября обнародовать кризисный план на случай "жесткого" Brexit, а также переписку, посвященную подготовке правительства к прекращению работы парламента. Требование покинувшего правящую Консервативную партию депутата Доминика Грива в ходе состоявшегося в понедельник голосования поддержали 311 законодателей, против выступили 302.

Парламентская оппозиция подозревает, что руководство страны утаивает важную информацию, касающуюся возможных последствий Brexit без сделки с Брюсселем. Кроме того, премьер-министра Бориса Джонсона пытаются уличить в прямом обмане.