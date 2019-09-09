Британская палата общин предприняла попытку уличить премьер-министра в обмане по поводу "брекзита"
22:00 09.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палата общин обязала британский кабмин 11 сентября обнародовать кризисный план на случай "жесткого" Brexit, а также переписку, посвященную подготовке правительства к прекращению работы парламента. Требование покинувшего правящую Консервативную партию депутата Доминика Грива в ходе состоявшегося в понедельник голосования поддержали 311 законодателей, против выступили 302.
Парламентская оппозиция подозревает, что руководство страны утаивает важную информацию, касающуюся возможных последствий Brexit без сделки с Брюсселем. Кроме того, премьер-министра Бориса Джонсона пытаются уличить в прямом обмане.
НОВОСТИ
- 22:30 09.09.2019
- Трамп: Я считаю, что переговоры с талибами мертвы
- 20:20 09.09.2019
- Глава МИД России в октябре отправится в Ирак
- 19:00 09.09.2019
- Спецпредставитель президента РФ: Америка распространяет визовую войну на ООН
- 18:45 09.09.2019
- Генпрокурор Украины пообещал в скором времени "изысканные "посадки"
- 18:20 09.09.2019
- Королева Елизавета II подписала закон об отсрочке "брекзита" во избежании "жесткого" выхода
- 18:05 09.09.2019
- "Талибан" назвал условие прекращения нападений на военных США
- 17:45 09.09.2019
- Закон об отсрочке Brexit вступил в силу
- 17:15 09.09.2019
- США изучают возможность введения санкций против Турции за покупку С-400
- 17:14 09.09.2019
- Новость о вспышке пневмонии в столичном роддоме №4 оказалась ложной
- 16:40 09.09.2019
- Главный внештатный нарколог Минздрава РФ недоволен отечественным пивом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать