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Британская палата общин предприняла попытку уличить премьер-министра в обмане по поводу "брекзита"

22:00 09.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палата общин обязала британский кабмин 11 сентября обнародовать кризисный план на случай "жесткого" Brexit, а также переписку, посвященную подготовке правительства к прекращению работы парламента. Требование покинувшего правящую Консервативную партию депутата Доминика Грива в ходе состоявшегося в понедельник голосования поддержали 311 законодателей, против выступили 302.

Парламентская оппозиция подозревает, что руководство страны утаивает важную информацию, касающуюся возможных последствий Brexit без сделки с Брюсселем. Кроме того, премьер-министра Бориса Джонсона пытаются уличить в прямом обмане.

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