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Трамп: Я считаю, что переговоры с талибами мертвы

22:30 09.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что считает "мертвыми" переговоры с афганским движением "Талибан" (запрещено в РФ).

"Что касается меня, то я считаю их (переговоры - ИФ) мертвыми. Они мертвы", - сказал Трамп, выступая перед американскими журналистами.

Ранее сообщалось, что президент США на выходных отменил запланированную секретную встречу с лидерами "Талибана" из-за теракта в Кабуле, который унес жизни 12 человек, включая одного американского военнослужащего. До этого поступали данные о том, что Вашингтон и "Талибан" согласовали проект соглашения по урегулированию афганского конфликта.

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