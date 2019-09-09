Трамп: Я считаю, что переговоры с талибами мертвы
22:30 09.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что считает "мертвыми" переговоры с афганским движением "Талибан" (запрещено в РФ).
"Что касается меня, то я считаю их (переговоры - ИФ) мертвыми. Они мертвы", - сказал Трамп, выступая перед американскими журналистами.
Ранее сообщалось, что президент США на выходных отменил запланированную секретную встречу с лидерами "Талибана" из-за теракта в Кабуле, который унес жизни 12 человек, включая одного американского военнослужащего. До этого поступали данные о том, что Вашингтон и "Талибан" согласовали проект соглашения по урегулированию афганского конфликта.
НОВОСТИ
- 22:00 09.09.2019
- Британская палата общин предприняла попытку уличить премьер-министра в обмане по поводу "брекзита"
- 20:20 09.09.2019
- Глава МИД России в октябре отправится в Ирак
- 19:00 09.09.2019
- Спецпредставитель президента РФ: Америка распространяет визовую войну на ООН
- 18:45 09.09.2019
- Генпрокурор Украины пообещал в скором времени "изысканные "посадки"
- 18:20 09.09.2019
- Королева Елизавета II подписала закон об отсрочке "брекзита" во избежании "жесткого" выхода
- 18:05 09.09.2019
- "Талибан" назвал условие прекращения нападений на военных США
- 17:45 09.09.2019
- Закон об отсрочке Brexit вступил в силу
- 17:15 09.09.2019
- США изучают возможность введения санкций против Турции за покупку С-400
- 17:14 09.09.2019
- Новость о вспышке пневмонии в столичном роддоме №4 оказалась ложной
- 16:40 09.09.2019
- Главный внештатный нарколог Минздрава РФ недоволен отечественным пивом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать