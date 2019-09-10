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Джонсон: Работа британского парламента прекращена до 14 октября

08:54 10.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа парламента Великобритании была приостановлена в ночь на вторник до 14 октября по решению правительства страны. Об этом заявил во вторник в Палате общин премьер-министр Борис Джонсон.

"Теперь палата прекратит свою работу и возобновит ее после тронной речи королевы 14 октября", - сказал он.

Джонсон обратился к королеве Елизавете II за разрешением остановить работу парламента на пять недель еще в конце прошлого месяца. 28 августа Ее Величество одобрила полученный запрос. Политические аналитики и противники Джонсона считают данный шаг попыткой помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без сделки с Брюсселем. Сам Джонсон отвергает подобные утверждения, однако оппозиция пытается уличить его во лжи.

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