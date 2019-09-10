0
0
8
НОВОСТИ

Талибы захватили приграничный с Таджикистаном уезд

09:00 10.09.2019 Источник: Интерфакс

Боевики движения "Талибан" (запрещено в России) во вторник захватили приграничный с Таджикистаном уезд Янги Кала в северо-восточной афганской провинции Тахар, сообщают афганские СМИ со ссылкой на власти провинции.

"Боевики захватили здания почти всех правительственных учреждений, расположенных в уездном центре, водрузили свой белый флаг на центральной площади", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:04 10.09.2019
Москвичам обещают аномально теплую осень
0
56
08:54 10.09.2019
Джонсон: Работа британского парламента прекращена до 14 октября
0
76
08:51 10.09.2019
КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря
0
74
22:30 09.09.2019
Трамп: Я считаю, что переговоры с талибами мертвы
0
472
22:00 09.09.2019
Британская палата общин предприняла попытку уличить премьер-министра в обмане по поводу "брекзита"
0
488
20:20 09.09.2019
Глава МИД России в октябре отправится в Ирак
0
497
19:00 09.09.2019
Спецпредставитель президента РФ: Америка распространяет визовую войну на ООН
0
662
18:45 09.09.2019
Генпрокурор Украины пообещал в скором времени "изысканные "посадки"
0
631
18:20 09.09.2019
Королева Елизавета II подписала закон об отсрочке "брекзита" во избежании "жесткого" выхода
0
569
18:05 09.09.2019
"Талибан" назвал условие прекращения нападений на военных США
0
612

Возврат к списку