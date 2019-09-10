Талибы захватили приграничный с Таджикистаном уезд
09:00 10.09.2019 Источник: Интерфакс
Боевики движения "Талибан" (запрещено в России) во вторник захватили приграничный с Таджикистаном уезд Янги Кала в северо-восточной афганской провинции Тахар, сообщают афганские СМИ со ссылкой на власти провинции.
"Боевики захватили здания почти всех правительственных учреждений, расположенных в уездном центре, водрузили свой белый флаг на центральной площади", - говорится в сообщении.
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