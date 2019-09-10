Москвичам обещают аномально теплую осень

09:04 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Осень в столичном регионе может стать аномально теплой в 2019 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель директора Института физики атмосферы им. А. Обухова Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

«Этой осенью ураганов, конечно, уже не будет в Москве. За последние 30 лет есть тенденции изменения климата в московском регионе. Сильнее всего теплело в ноябре и декабре, то есть в конце осени-начале зимы. За 30 лет более чем на три градуса выросла температура в эти месяцы. Если верить этой тенденции, то грядущая осень и конец осени будут аномально теплыми. Это, даже, уже не аномалия, а новые реалии, с которыми нужно привыкать жить. Отопительный период за последние 40 лет тоже сдвигается, позже стали включать отопление. Заметен сдвиг перехода через ноль, раньше он был в начале ноября, а теперь он происходит уже в середине ноября. Можно сказать, что в московском регионе будет комфортная и относительно теплая осень в этом году», - сказал он.

По словам климатолога, о бабьем лете в столице говорить рано, но теплая погода продержится в регионе весь сентябрь.

«Бабье лето еще не наступило, оно обычно начинается во второй половине сентября. Скорее всего, весь сентябрь будет достаточно комфортным. После теплого периода, который есть сейчас, может немного похолодает, но погода, скорее всего, будет без осадков и солнечная», - сказал эксперт.