В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть
09:50 10.09.2019 Источник: РОСБАЛТ
Списки продуктов, пригодных и непригодных для мытья, составили эксперты Роскачества, передает "Росбалт".
Со ссылкой на данные американского исследования, специалисты пояснили, что при мытье мяса и курицы патогенные бактерии не погибают, а разносятся по кухне. В 25% случаев у людей, мывших курицу перед приготовлением, была диагностирована острая кишечная инфекция, вызванная сальмонеллой. Вредоносные бактерии в мясе гибнут только в процессе длительной термообработки.
Яйца не нужно мыть, так так их скорлупа имеет пористую структуру и тонкую водонепроницаемую кутикулу, что защищает яйцо от попадания внутрь микробов.
Также не нужно мыть грибы. Достаточно протереть их влажной тряпкой или срезать места с грязью и землей.
Перед едой, как отмечают в Роскачестве, в обязательном порядке нужно быть фрукты, овощи, очищенную рыбу, зелень, промывать рис, а очищенный картофель и бобовые стоит замачивать в воде.
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