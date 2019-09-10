В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть

09:50 Источник: РОСБАЛТ

Списки продуктов, пригодных и непригодных для мытья, составили эксперты Роскачества, передает "Росбалт".

Со ссылкой на данные американского исследования, специалисты пояснили, что при мытье мяса и курицы патогенные бактерии не погибают, а разносятся по кухне. В 25% случаев у людей, мывших курицу перед приготовлением, была диагностирована острая кишечная инфекция, вызванная сальмонеллой. Вредоносные бактерии в мясе гибнут только в процессе длительной термообработки.

Яйца не нужно мыть, так так их скорлупа имеет пористую структуру и тонкую водонепроницаемую кутикулу, что защищает яйцо от попадания внутрь микробов.

Также не нужно мыть грибы. Достаточно протереть их влажной тряпкой или срезать места с грязью и землей.

Перед едой, как отмечают в Роскачестве, в обязательном порядке нужно быть фрукты, овощи, очищенную рыбу, зелень, промывать рис, а очищенный картофель и бобовые стоит замачивать в воде.