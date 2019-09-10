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Россия осталась без чистого госдолга впервые с 2014 года

11:00 10.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чистый государственный долг РФ демонстрирует отрицательные показатели впервые после введения санкций и падения цен на нефть в 2014 году. Об этом во вторник пишет РБК со ссылкой на проанализированные изданием данные Минфина и ЦБ.

Как сообщает издание, в 2019 году госдолг в широком смысле (внутренний и внешний долг федерального правительства, регионов и муниципальных образований) уменьшился по сравнению с ликвидными активами федерального правительства, регионов и внебюджетных госфондов в связи с рекордным количеством резервов, покрывших государственный долг.

Отмечается, что Россия при необходимости может покрыть все долги за счет государственных депозитов ЦБ и коммерческих банков, не прибегая к иным средствам.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

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