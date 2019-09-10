Украина хочет вернуть из России еще 113 граждан
11:20 10.09.2019 Источник: Газета.Ru
Украина хочет вернуть еще 113 граждан из России. Об этом заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, передает "Газета.ру" со ссылкой на РБК.
Скольких граждан хотела бы вернуть Россия, Денисова не прокомментировала.
В Украине ранее уже заявили о новых переговорах с Россией по освобождению задержанных.
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