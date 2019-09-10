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Курсы доллара и евро снизились на Мосбирже

11:40 10.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 16,5 копейки и составил 65,385 рубля.

Курс евро опустился на 15,25 копейки, до отметки 72,2475 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

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