В Украине в первом чтении приняли закон об импичменте президента
12:00 10.09.2019 Источник: РОСБАЛТ
Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект об импичменте главы государства, передает "Росбалт" со ссылкой на Liga.net.
За новый законопроект проголосовали 337 депутатов, против - ни один. Также 46 депутатов воздержались от голоса, 26 не голосовали вовсе.
Инициатива законопроекта принадлежит президенту страны Владимиру Зеленскому.
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