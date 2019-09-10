В Украине в первом чтении приняли закон об импичменте президента

12:00 Источник: РОСБАЛТ

Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект об импичменте главы государства, передает "Росбалт" со ссылкой на Liga.net.

За новый законопроект проголосовали 337 депутатов, против - ни один. Также 46 депутатов воздержались от голоса, 26 не голосовали вовсе.



Инициатива законопроекта принадлежит президенту страны Владимиру Зеленскому.



