Трое членов ИГ получили срок за подготовку терактов на железной дороге в Московском регионе
12:19 10.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трое членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ) приговорены к срокам от 10 до 15 лет за подготовку терактов на железной дороге в Московском регионе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, приговор вступил в силу.
"Как установлено в ходе следствия, Туйчиев Б.А. осуществлял на территории Московского региона вербовку рекрутов для участия в боевых действиях на стороне международной террористической организации "Исламское государство", их переправку в Ближневосточный регион и афгано-пакистанскую зону. Кроме того, совместно с Тлуповым А.М. им совершалась подготовка к проведению террористических актов на территории Московского региона, в частности были подобраны объекты атак - транспортная инфраструктура и подвижной состав Ярославского и Павелецкого направлений Московской железной дороги", - сообщили в УФСБ.
Для этого Туйчиев и Тлупов приобрели селитру и электролит, а также болты и гайки (в качестве поражающих элементов) для изготовления самодельного взрывного устройства. Московский окружной военный суд приговорил Анзора Тлупова к 13 годам колонии строгого режима, Бахтовара Туйчиева - к 15 годам и его брата (их сообщника) Манучехра Туйчиева - к 10 годам.
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