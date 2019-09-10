РУСАЛ в четвертый раз проведет кинофестиваль в малых городах России

12:30

Компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, открыл кинофестиваль российского кино в регионах своего присутствия. Мероприятия социально-культурного проекта «РУСАЛФестивAL#Кино» стартовали 7 сентября в Кандалакше (Мурманская область) и до 28 сентября пройдут еще в 4-х малых городах России. Цель проекта – знакомство жителей регионов с лучшими работами современного российского кинематографа, развитие интереса к культуре и искусству у жителей малых городов.

География проекта «РУСАЛ ФестивAL #Кино» помимо Кандалакши включает в себя такие города как: Бокситогорск (Ленинградская область), Тайшет (Иркутская область), Краснотурьинск и Североуральск (Свердловская область). В небольших городах кинофестиваль особенно популярен, так как они удалены от региональных центров, не везде есть кинотеатры.

Программа кинопоказов включает российские художественные фильмы «Счастье – это… Часть 2», «Громкая связь», «Юморист», «Аритмия», «Со дна вершины», а также мультфильмы «Три богатыря и Наследница престола», «Волки и овцы: Ход свиньей», «Мульт в кино». Перед каждым сеансом зрителям представят новые серии проекта «Настоящие истории» – короткометражных фильмов о жизни и работе металлургов из разных городов РУСАЛа.

Помимо бесплатных кинопоказов участники фестиваля примут участие в культурно-развлекательной программе. Гости смогут попробовать свои силы в различных мастер-классах, киновикторинах, совершить путешествие в другую реальность с помощью 5D и VR-очков, сделать аквагрим и фото в тематических фотозонах.

«РУСАЛ ФЕСТИВАL#Кино» уже стал традицией для малых городов присутствия компании. В этом году основной темой развлекательных активностей фестиваля мы сделали супергероев. Ведь герои – это не только актеры в фильмах и персонажи мультфильмов. Герои – это и те, кто ежедневно трудится на благо своей страны, семьи, алюминиевой отрасли, верные своей профессии люди. Таких героев зрители смогут увидеть и в новых короткометражных фильмах проекта «Настоящие истории». А благодаря активностям на площадках каждый участник фестиваля сам может на время почувствовать себя супергероем», – отметила Ольга Санарова, директор департамента общественных связей компании РУСАЛ.

По традиции, вход на кинофестиваль свободный для всех желающих. Билеты на сеансы распространяются в социальных и образовательных учреждениях, а также среди сотрудников предприятий компании. Часть билетов будет разыграна в СМИ и социальных сетях.

По информации пресс-службы РУСАЛа