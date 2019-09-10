Родители в Москве будут получать уведомления о необходимых детям прививках
12:50 10.09.2019
В Москве впервые в РФ создали онлайн-реестр прививок, в котором собраны сведения о вакцинации более 1,9 млн детей. «Со 2 сентября все данные о профилактических прививках детей поступают в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему», - сообщает департамент здравоохранения Москвы.
«В базе содержатся данные прививочных карт более 1,9 млн детей. Согласно этим данным, родители 9% детей полностью или частично отказались от вакцинации без объективных на то оснований, то есть медотвода от врача у детей нет. Это значит, что около 170 тыс. малышей оказываются беззащитными перед инфекциями, от которых в столице есть полный объем вакцин», - отметил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
Новый сервис важен тем, что позволяет адресно информировать родителей о необходимости привить ребенка. Система сама будет напоминать родителям с помощью SMS и email-рассылки о необходимости отвести ребенка на прививку и о возможных последствиях отказа от нее.
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