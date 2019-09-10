МО: Сведения, что самолеты России наносят удары в Идлибе, - очередной фейк
13:15 10.09.2019 Источник: Интерфакс
Министерство обороны России опровергло сообщение о нанесении российской авиацией удара в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.
"С началом действия 31 августа режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, самолеты Воздушно-космических сил России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют", - заявили в в ведомстве, комментируя сообщения ряда зарубежных СМИ.
В Минобороны отметили: сведения о том, что российские самолеты нанесли удары по высоте Джабаль аль-Акрат, "является очередным фейком".
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