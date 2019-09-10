Патрушев: Москва поддерживает Лукашенко в неразмещении ракет в Европе

13:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия поддерживает инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил во вторник журналистам после встречи с белорусским лидером.

"Мы относимся к этому положительно", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса. По словам Патрушева, что касается России, то она не собирается "ничего делать первой, но будет реагировать на те вызовы и угрозы, которые будут обозначены".