Патрушев: Москва поддерживает Лукашенко в неразмещении ракет в Европе
13:35 10.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия поддерживает инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил во вторник журналистам после встречи с белорусским лидером.
"Мы относимся к этому положительно", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса. По словам Патрушева, что касается России, то она не собирается "ничего делать первой, но будет реагировать на те вызовы и угрозы, которые будут обозначены".
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