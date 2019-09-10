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НОВОСТИ

Парламент Эстонии проголосовал против перевода обучения только на эстонский язык

14:15 10.09.2019 Источник: Интерфакс

Парламент Эстонии сегодня не поддержал предложение ведущей оппозиционной партии Реформ о переводе всего школьного и дошкольного образования только на эстонский язык обучения.

Переход образования на эстонский язык должен был начаться с детских садов уже с 1 сентября 2020 года.

За инициативу партии Реформ проголосовали 32 депутата из 101, против высказались 44, 21 воздержался.

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