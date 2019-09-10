Медведев: Отношения между Россией и ЕС сейчас "на нуле"
14:50 10.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отношения России и Евросоюза находятся "на нуле", их необходимо восстанавливать, но без всяких условий. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Словении Марьяном Шарецем.
"Отношения между Россией и Европейским союзом сейчас "на нуле". Мы, конечно, можем и без них прожить, мы развиваем отношения в двустороннем порядке, в том числе и с нашими друзьями из Словении, а также с большим количеством других европейских стран, но это ненормально", - сказал он. "Посмотрим, готово ли будет новое руководство Европейской комиссии принять какие-то меры для их нормализации, только их не нужно ничем обуславливать", - подчеркнул российский премьер.
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