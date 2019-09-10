0
0
61
НОВОСТИ

Медведев: Отношения между Россией и ЕС сейчас "на нуле"

14:50 10.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения России и Евросоюза находятся "на нуле", их необходимо восстанавливать, но без всяких условий. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Словении Марьяном Шарецем.

"Отношения между Россией и Европейским союзом сейчас "на нуле". Мы, конечно, можем и без них прожить, мы развиваем отношения в двустороннем порядке, в том числе и с нашими друзьями из Словении, а также с большим количеством других европейских стран, но это ненормально", - сказал он. "Посмотрим, готово ли будет новое руководство Европейской комиссии принять какие-то меры для их нормализации, только их не нужно ничем обуславливать", - подчеркнул российский премьер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:15 10.09.2019
Сенцов заявил, что приедет в Крым "только на танках"
0
29
14:23 10.09.2019
Электронный паспорт вакцинации позволяет врачам видеть информацию о всех прививках онлайн
0
103
14:15 10.09.2019
Парламент Эстонии проголосовал против перевода обучения только на эстонский язык
0
131
14:00 10.09.2019
Японская компания собирается сбросить радиоактивную воду в Тихий океан
0
152
13:40 10.09.2019
Лавров: Никто в ходе беседы с Трампом никаких госсекретов не выдавал
0
176
13:35 10.09.2019
Патрушев: Москва поддерживает Лукашенко в неразмещении ракет в Европе
0
159
13:15 10.09.2019
МО: Сведения, что самолеты России наносят удары в Идлибе, - очередной фейк
0
187
13:00 10.09.2019
В Кремле не знают, был ли Смоленков агентом ЦРУ
0
206
12:50 10.09.2019
Родители в Москве будут получать уведомления о необходимых детям прививках
0
184
12:41 10.09.2019
Андрей Титов рассказал о приоритетах своей работы в качестве депутата МГД
0
190

Возврат к списку