Сенцов заявил, что приедет в Крым "только на танках"

15:15 Источник: Газета.Ru

Режиссер Олег Сенцов, который были освобожден в рамках обмена между Россией и Украиной, заявил, что приедет в Крым "только на танках". Об этом передает "Газета.ру" со ссылкой на РЕН.

В ходе пресс-конференции Сенцов сказал: "Касаемо Крыма, то вернусь туда только на танках". Однако он призвал не воспринимать его слова слишком буквально.



