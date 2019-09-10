Скандал в Верховной раде: партию Зеленского обвинили в узурпации власти
16:00 10.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Верховной раде во вторник возник первый скандал. Абсолютно все политические силы, представленные в нынешнем парламенте, обвинили обладающую большинством мест партию президента Владимира Зеленского в нарушении конституции и узурпации власти. Поводом стало буквально молниеносное принятие голосами депутатов от "Слуги народа" президентского законопроекта об импичменте главы государства.
Сначала президентское большинство одобрило документ в первом чтении. По регламенту, ко второму чтению законопроект дорабатывают и вносят в него поправки. Однако спикер Рады Дмитрий Разумков, подозвал к себе представителя профильного комитета, также представителя партии "Слуга народа", Андрея Клочко и тот объявил, что законопроект не требует доработки. После чего, несмотря на возмущение и громкие протесты со стороны оппозиции, депутаты от "Слуги народа" большинством голосов тут же приняли документ и во втором чтении. Оппозиция скандировала: "Позор" и призывала не спешить, а дать возможность подать поправки к проекту. Но спикер тут же объявил перерыв.
В оценке действий правящего большинства оказались едины представители всех политических сил. Депутаты от фракции "Голос" назвали весь процесс принятия законопроекта "фарсом и политическим балом" президента. "Батькивщина" заявила о недействительности принятого закона. Фракция "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко также полностью поддержала оппозицию, заявив, что рассмотрение законопроекта без доработки - это грубое нарушение норм закона.
Сопредседатель второй по численности фракции в Раде "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко назвал нынешний парламент "транзитным принтером".
"Мы против того, чтобы Верховная рада работала таким бешеным наскоком, не рассматривая законопроекты по существу, - заявил он. - Парламент не может быть "транзитным принтером" между офисом президента и правительством. У нас парламентско-президентская республика, и парламент должен иметь свое лицо и свою позицию".
Глава же политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук обратил внимание на то, что, принимая нынешний закон, президентская партия, по сути, занимается подменой понятий.
"Граждане Украины требовали отмены неприкосновенности народных депутатов и президента, - напомнил он. - Поэтому наша фракция ставила вопрос о том, что надо принимать не закон об импичменте, а именно об отмене неприкосновенности".
По мнению Медведчука, произошедшее является "вопиющим нарушением действующего законодательства, Конституции и ожиданий граждан, которые ждут отмены не только депутатской неприкосновенности, но и отмены неприкосновенности президента".
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комментарии(1)
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Alex Anon 16:44 10.09.2019
Восхищался Зеленским-шоуменом, сейчас начинаю восхищаться Зеленским-президентом! И не надо обращать внимание на этих рабиновичей и ему подобных! Слишком много дел накопилось в Украине, надо торопиться!!!
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