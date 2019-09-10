Путин назначил нового прокурора Москвы

16:20 Источник: Интерфакс

Президент России Владимир Путин назначил нового прокурора Москвы. Им стал государственный советник юстиции 2 класса Денис Попов, который до недавнего времени был прокурором Дагестана.

Попов родился в 1972 году в г. Свердловске. В 2001 году окончил Российскую правовую академию Минюста РФ. Службу в органах прокуратуры начал в 2000 году.

Предшественником Попова на посту прокурора Москвы был Владимир Чуриков, который покинул должность в декабре прошлого года.