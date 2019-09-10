Путин назначил нового прокурора Москвы
16:20 10.09.2019 Источник: Интерфакс
Президент России Владимир Путин назначил нового прокурора Москвы. Им стал государственный советник юстиции 2 класса Денис Попов, который до недавнего времени был прокурором Дагестана.
Попов родился в 1972 году в г. Свердловске. В 2001 году окончил Российскую правовую академию Минюста РФ. Службу в органах прокуратуры начал в 2000 году.
Предшественником Попова на посту прокурора Москвы был Владимир Чуриков, который покинул должность в декабре прошлого года.
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