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НОВОСТИ

Путин назначил нового прокурора Москвы

16:20 10.09.2019 Источник: Интерфакс

Президент России Владимир Путин назначил нового прокурора Москвы. Им стал государственный советник юстиции 2 класса Денис Попов, который до недавнего времени был прокурором Дагестана.

Попов родился в 1972 году в г. Свердловске. В 2001 году окончил Российскую правовую академию Минюста РФ. Службу в органах прокуратуры начал в 2000 году.

Предшественником Попова на посту прокурора Москвы был Владимир Чуриков, который покинул должность в декабре прошлого года. 

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