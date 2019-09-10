Алексей Шапошников намерен создать детский культурный центр в СВАО
16:10 10.09.2019
Новоизбранный депутат Мосгордумы Алексей Шапошников, победивший в 12 избирательном округе с результатом в 40,83%, намерен добиваться выполнения обещания, данного горожанам, и создать детский культурно-досуговый центр на месте кинотеатра «Полярный».
«Это обещание, которое я давал своим избирателям, и я уверен, что я смогу это обещание выполнить», - заявил политик.
Шапошников, который в прежнем составе думы занимал пост спикера, отметил, что избирательная кампания в нынешнем году оказалась достаточно напряженной и конкурентной. «При этом необходимо отметить, что сам день голосования прошел без каких-либо серьезных нарушений или инцидентов, поэтому можно смело говорить, что выборы проходили честно и открыто», - считает парламентарий.
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