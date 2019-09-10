МИД: У России есть военно-технические заделы, чтобы найти ответ на любую угрозу

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа над предложениями по ответу на испытание Соединенными Штатами новой модификации крылатой ракеты находится в продвинутой стадии. Об этом сообщил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, отвечая на вопрос ТАСС.

"Идет межведомственная работа, она не завершена, но тем не менее она в достаточно продвинутой стадии. Главное заключается в том, что Россия обладает соответствующими военно-техническими заделами, которые позволяют достаточно оперативно найти адекватный ответ на любую угрозу, связанную и с испытаниями ракет, и с возможным размещением в различных регионах", - подчеркнул дипломат.