Чистый отток капитала в России увеличился на 26,7%
17:00 10.09.2019 Источник: РОСБАЛТ
Чистый отток капитала в России за период с января по август текущего года увеличился на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 26,1 млрд. долл. Об этом передает "Росбалт" со ссылкой на "Прайм".
Как сообщается, на показатель повлияло "увеличение иностранных активов банков и прочих секторов".
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