Путин освободил Карасина от должности замглавы МИД
17:45 10.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Другим указом Путин назначил на пост статс- секретаря - замглавы МИД РФ Евгения Иванова, который с 2017 года занимал должность заместителя министра иностранных дел РФ.
Григорий Карасин родился 23 августа 1949 года. Вел дипломатическую работу с 1972 года, занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за рубежом. В частности, высокопоставленный дипломат в середине 1990-х возглавлял Департамент информации и печати МИД, с 2000 по 2005 гг. был послом РФ в Лондоне. Карасин занимал должность заместителя министра иностранных дел России с 2005 года, курировал вопросы двусторонних отношений с государствами СНГ.
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