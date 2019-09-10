Двое следователей из России попали под санкции США
18:16 10.09.2019 Источник: Интерфакс
Госдепартамент США сообщил во вторник, что ввел санкции против двух сотрудников СК в Сургуте из-за дела, связанного со "Свидетелями Иеговы" (запрещенная в РФ организация).
"У госдепартамента есть достоверная информация о том, [следователи] были причастны к пыткам и/или грубому, бесчеловечному или оскорбительному отношению или обращению со "Свидетелями Иеговы" в Сургуте", - сообщает госдеп.
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