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НОВОСТИ

Двое следователей из России попали под санкции США

18:16 10.09.2019 Источник: Интерфакс

Госдепартамент США сообщил во вторник, что ввел санкции против двух сотрудников СК в Сургуте из-за дела, связанного со "Свидетелями Иеговы" (запрещенная в РФ организация).

"У госдепартамента есть достоверная информация о том, [следователи] были причастны к пыткам и/или грубому, бесчеловечному или оскорбительному отношению или обращению со "Свидетелями Иеговы" в Сургуте", - сообщает госдеп.

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