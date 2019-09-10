В Москве создан первый в России единый онлайн-реестр детских прививок
18:43 10.09.2019
К началу нового учебного года в Москве начал работать первый электронный реестр детских прививок. Теперь вся информация о вакцинированием детей поступают в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему. Она позволит сообщать родителям о том, что их ребенку необходимо сделать ту или иную прививку. При этом Москва - первый регион РФ, где создана подобная единая база данных всех прививок из 150 наименований вакцин, зарегистрированных в России.
"Теперь у нас есть достоверная, прозрачная информационная система, которая наглядно показывает ситуацию с проведением прививок детям и риски возникновения инфекций в школьных и дошкольных группах", - заявил глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
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