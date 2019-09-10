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НОВОСТИ

Джон Болтон больше не является советником по нацбезопасности США

19:16 10.09.2019 Источник: НГ-Online

"Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие в администрации. И поэтому я попросил Джона подать в отставку, которая и была подана мне сегодня утром. Я очень благодарен Джону за его службу. На следующей неделе я назову нового советника по национальной безопасности", - написал в своем "Твиттере" президент США Дональд Трамп

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