Джон Болтон больше не является советником по нацбезопасности США
19:16 10.09.2019 Источник: НГ-Online
"Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие в администрации. И поэтому я попросил Джона подать в отставку, которая и была подана мне сегодня утром. Я очень благодарен Джону за его службу. На следующей неделе я назову нового советника по национальной безопасности", - написал в своем "Твиттере" президент США Дональд Трамп
НОВОСТИ
- 19:05 10.09.2019
- Нацбанк Молдовы закрыл счета только четырех компаний из Приднестровья
- 18:43 10.09.2019
- В Москве создан первый в России единый онлайн-реестр детских прививок
- 18:16 10.09.2019
- Двое следователей из России попали под санкции США
- 17:45 10.09.2019
- Путин освободил Карасина от должности замглавы МИД
- 17:25 10.09.2019
- Помпео: США подозревают Иран в хранении незадекларированных ядерных материалов
- 17:00 10.09.2019
- Чистый отток капитала в России увеличился на 26,7%
- 16:40 10.09.2019
- МИД: У России есть военно-технические заделы, чтобы найти ответ на любую угрозу
- 16:20 10.09.2019
- Путин назначил нового прокурора Москвы
- 16:10 10.09.2019
- Алексей Шапошников намерен создать детский культурный центр в СВАО
- 16:00 10.09.2019
- Скандал в Верховной раде: партию Зеленского обвинили в узурпации власти
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать