Белый дом назвал имя временного преемника Болтона

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполняющим обязанности помощника президента США по национальной безопасности после отставки Джона Болтона станет его нынешний заместитель Чарльз Капперман. Об этом, как сообщает пресс-пул Белого дома, объявил во вторник заместитель пресс-секретаря президента Хоган Гидли.

Он также прокомментировал отставку Болтона, подчеркнув, что его "приоритеты и политика, которой он придерживался, не соответствовали взглядам президента".